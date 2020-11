Πέλλα

Κορονοϊός - Νοσοκομείο Πέλλας: fake news τα περί διαλογής ασθενών για διασωλήνωση

Το Νοσοκομείο Πέλλας διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες για διαλογή ασθενών, αποδίδοντας τες σε μικροπολιτικά και μικροκομματικά κίνητρα.

«Ουδέποτε και σε καμία περίπτωση το ιατρικό προσωπικό δεν προέβη σε "διαλογή" περιστατικών προς διασωλήνωση» τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές τις οποίες θεωρεί «fake news».

Σχολιάζοντας τις αναφορές αυτές, η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος επισημαίνει ότι «προσβάλλουν βάναυσα το νοσοκομείο και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει επιδοθεί σε έναν τιτάνιο αγώνα για να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε όλους τους ασθενείς μας και είναι υπερήφανο που έχει καταφέρει, κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, να μην αφήσει κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο».

Η ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για ψευδείς ειδήσεις, σημειώνοντας πως όταν η διασπορά τους «έχει μικροπολιτικά και μικροκομματικά κίνητρα που αγνοούν την προσπάθεια που καταλαμβάνει το προσωπικό του Γ.Ν. Πέλλας, είναι απλά μια αποτυχημένη προσπάθεια τρομοκράτησης του πληθυσμού, την ώρα που όλος ο νομός ενωμένος δίνει τη μάχη στο πλευρό του νοσοκομείου μας».

Περαιτέρω, η διοίκηση αναφέρεται στις ενέργειες που έχει προέβη το Γ.Ν. Πέλλας για την αντιμετώπιση του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι εφοδιάστηκε με ταχύτατες διαδικασίες επτά αναπνευστήρες, επτά monitors και πέντε κλίνες τύπου ΜΕΘ, φθάνοντας στις 14 κλίνες MEΘ Covid-19, ενώ προχώρησε στην ανάπτυξη περαιτέρω εννέα κλινών υψηλής αναπνευστικής υποστήριξης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.