Αχαΐα

Άγιος Ανδρέας - Πάτρα: “Φρούριο” ο Ναός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για να μην υπάρξει η οποιαδήποτε απόπειρα συγκέντρωσης πιστών έξω από την Εκκλησία. Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Από νωρίς το πρωί μοτοσικλετιστές και περιπολικά της Αστυνομίας βρίσκονταν μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα και απέτρεπαν τους πιστούς να μπουν στην εκκλησία. Πολύ διαφορετικός θα είναι φέτος ο εορτασμός του πολιούχου Αγίου Ανδρέα λόγω κορονοϊού, καθώς δεν επιτρέπονται οι εκδηλώσεις στην Ναό του Πολιούχου, αλλά ούτε καν οι συγκεντρώσεις από εορτάζοντες σε σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ έχει οργανώσει ειδικό σχέδιο ώστε η παρουσία της αστυνομίας να είναι έντονη γύρω από την περιοχή του ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα, για να μην προσεγγίζουν πιστοί και να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Επίσης έλεγχοι αναμένονται και στο κέντρο, προκειμένου να αποφευχθούν οι μετακινήσεις από σπίτια σε σπίτια.

Εξάλλου, χθες στην Πάτρα, στην Αστυνομική Διεύθυνση στην Ερμού βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει προσέλευση πιστών στον Αγ. Ανδρέα». Και μάλιστα είχε συνάντηση με τα στελέχη της τοπικής ΕΛ.ΑΣ, όπου και αναλύθηκε ο σχεδιασμός για το διήμερο των εορτών. Όπως έλεγαν στο tempo24 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. δεν θα περνάει κανείς προς την περιοχή του Ναού του Πολιούχου, "ούτε για να ανάψει κερί".

Πηγή: tempo24