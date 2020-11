Δωδεκανήσα

Καστελλόριζο: Ρίγη συγκίνησης από την αλλαγή φρουράς (βίντεο)

Στρατιώτες ψάλλουν με υπερηφάνεια τον Εθνικό Ύμνο, ενώ φθάνουν με το πλοίο στο νησί, δείχνοντας πόσο ψηλά είναι το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα συγκινητικό βίντεο με στρατιώτες που φτάνουν στο ακριτικό Καστεlλόριζο, προκειμένου ν’ αντικαταστήσουν την προηγούμενη φρουρά, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook o εφοπλιστής Φώτης Μανούσης, το πλοίο του οποίου, «Σταυρός» εκτελεί το τακτικό δρομολόγιο από τη Ρόδο προς το μικρό νησί.



Στο βίντεο, οι στρατιώτες ψάλουν περήφανα τον Εθνικό Ύμνο, επάνω στο κατάστρωμα του πλοίου προσεγγίζοντας το Καστελόριζο, αποδεικνύοντάς το υψηλό ηθικό, παρά τις προκλήσεις των Τούρκων που επιδιώκουν να «γκριζάρουν» το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα.

Συγκίνηση προκαλεί η στιγμή, που το πλοίο με τους στρατιώτες μας περνάει ανοιχτά από σημείο του νησιού που βρίσκεται στρατιωτικό φυλάκιο, με τους συναδέλφους τους που είναι εκεί, όπως αναφέρει το protothema.gr να τους υποδέχονται ανεμίζοντας την ελληνική σημαία.



Ο κ. Μανούσης σχολίασε αναρτώντας το βίντεο: «Συγκινήθηκα βλέποντας αυτές τις εικόνες που μόλις δημοσιοποίησε φίλος και συνεργάτης από το πλοίο μας! Όταν όλοι μας αντιμετωπίζουμε την πανδημία από την σιγουριά του σπιτιού μας και γκρινιάζουμε για κάθε τι που συμβαίνει, υπάρχουν τα παλικάρια αυτά, που με τόσο ενθουσιασμό πηγαίνουν να φυλάξουν τα σύνορα της πατρίδας μας! Νοιώθω περήφανος για όλα αυτά τα Ελληνόπουλα και για τους γονείς που τα ανάθρεψαν».