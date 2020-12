Λάρισα

Σε καραντίνα ο Μητροπολίτης Λάρισας

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης και το μήνυμα του Ιερώνυμου.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό για μία εβδομάδα τίθεται από σήμερα ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, προληπτικά, καθώς συνεργάτης της Μητρόπολης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό:

«Από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι ? Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τίθεται προληπτικά οπό απόψε σε κατ? οίκον περιορισμό μιας εβδομάδας, καθώς συνεργάτης της Ιεράς Μητροπόλεως βρέθηκε θετικός στον COVID–19.

? Σεβασμιότατος προτρέπει τούς πάντες να τηρούν επακριβώς τα εξαγγελθέντα από την Ελληνική Πολιτεία μέτρα, επιδεικνύοντας υπεύθυνη προσοχή και συνετή προνοητικότητα. Παράλληλα, παρακαλεί όλοι να εντείνουμε τις προσευχές μας για να απαλλάξει ? Άγιος Θεός την οικουμένη από την ενσκήψασα πανδημία».

