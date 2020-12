Θεσσαλονίκη

Τραγωδία με 16χρονο: κάηκε την ώρα που τα αδέλφια του έκαναν τηλεκπαίδευση

Τραγική ειρωνεία: οι γονείς απουσίασαν από το σπίτι, καθώς βρίσκονταν στην κηδεία της γιαγιάς των παιδιών!

Από θερμαντικό μέσο πιθανολογείται πως προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή της 25ης Μαρτίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 16χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 16χρονος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, και, όταν γύρω στις 11:00 το πρωί, ξέσπασε η πυρκαγιά, εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν εκείνη την ώρα τα δύο μικρότερα αδέλφια του, μια μαθήτρια γυμνασίου και ένας μαθητής δημοτικού, που πρόλαβαν να βγουν από το διαμέρισμα και κάλεσαν σε βοήθεια. Οι γονείς των παιδιών, με καταγωγή από την Αλβανία, είχαν ταξιδέψει στην πατρίδα τους για την κηδεία της γιαγιάς των παιδιών.

Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που έφτασε άμεσα και με ισχυρή δύναμη επί της οδού Νάτσινα. Λόγω των πυκνών καπνών και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης αποφασίστηκε προληπτικά η εκκένωση της πολυκατοικίας. Όταν, όμως, οι πυροσβέστες έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν νεκρό τον 16χρονο. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρειάστηκε να διακομιστούν ένοικοι σε νοσοκομείο για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.