Στη “φάκα” της Αστυνομίας “ποντικοί” που ρήμαζαν σπίτια

Η λεία των διαρρηκτών ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Πώς έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛΑΣ. Πώς δρούσαν.

Σπείρα, που ενέχεται σε ληστείες και κλοπές σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, συλλαμβάνοντας στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι εννέα άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εξιχνιαστεί επτά ληστείες και 26 κλοπές, ενώ η συνολική λεία των μελών της σπείρας ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των μελών της σπείρας, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει για την δράση τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ηγετικά στελέχη της σπείρας, αφού εντόπιζαν και στρατολογούσαν άτομα από διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, στη συνέχεια αποσπούσαν πληροφορίες που αφορούσαν σπίτια, στα οποία πιθανολογούσαν ότι οι ιδιοκτήτες τους έκρυβαν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Κατόπιν, άρχιζαν να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα σπίτια, προκειμένου να εξακριβώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ενοίκων τους. Όταν λοιπόν οι ένοικοι απουσίαζαν, τότε μέλη της σπείρας διέπρατταν διαρρήξεις, ενώ σε περίπτωση που οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια, τότε οι δράστες διέπρατταν ληστείες σε βάρος τους.

Παράλληλα, τα μέλη της σπείρας εντόπιζαν και σπίτια στα οποία διέμεναν ηλικιωμένοι ή αλλοδαποί και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, τους ακινητοποιούσαν και με την χρήση βίας τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αρχηγός της σπείρας είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούλιο στη Λευκάδα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα του ανακριτή Πατρών, για ληστείες.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια των μελών της σπείρας βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ένα περίστροφο, 55 φυσίγγια διαμετρήματος 9mm, δύο φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, διαρρηκτικά εργαλεία, κουκούλες κ.ά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.