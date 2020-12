Λέσβος

Νεκρό παιδί σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία. 15χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ανείπωτη τραγωδία στην Κέρκυρα με ένα 15χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το 15χρονο παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από μηχανή στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ακόμη ένα άτομο έχει τραυματιστεί και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.