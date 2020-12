Ηράκλειο

Εργάτης καρφώθηκε σε σιδερόβεργες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου οι πυροσβέστες να κόψουν τη λαμαρίνα και να απεγκλωβίσουν τον 25χρονο. Ποια η κατάσταση της υγείας του.

Σε χαντάκι βάθους 4 μέτρων έπεσε ένας εργάτης, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω σε σιδερόβεργες!

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο άτυχος άνδρας, την ώρα που εργαζόταν για την αποκατάσταση βλάβης δικτύου του ΟΤΕ σε πολυκατοικία της Θερίσου στην Κρήτη, παραπάτησε και έπεσε πάνω σε μία λαμαρίνα από την οποία προεξείχαν τρεις σιδερόβεργες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο αλλά και η αστυνομία. Στήθηκε μάλιστα ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου οι πυροσβέστες να κόψουν τη λαμαρίνα και να απεγκλωβίσουν τον 25χρονο.

Ο νεαρός άνδρας διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου εισήλθε αμέσως στο χειρουργείο. Ο 25χρονος άνδρας νοσηλεύεται πλέον στην χειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία του, παρά το ότι διαπέρασαν το σώμα του τρεις σιδερόβεργες!

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας η οποία ερευνά την υπόθεση για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Πηγή: Cretapost.gr