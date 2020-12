Κέρκυρα

Θρήνος για τον 14χρονο Σπύρο που χτυπήθηκε από μηχανή

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τραγικό τροχαίο στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας.

Ημέρα θρήνου η σημερινή για την Κέρκυρα, που πενθεί για τον χαμό του 14χρονου Σπύρου, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από μηχανή στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας, στην Κέρκυρα, ο ανήλικος που κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Επιπλέον, τραυματίστηκε και ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ενώ προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.