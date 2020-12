Αχαΐα

Νεκρός πατέρας τριών παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα

Θρήνος για τον πολύτεκνο που έχασε την ζωή του. Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Νεκρός ανασύρθηκε κάτω από το τρακτέρ του ενας 53χρονος, νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Πλανόβρυση Ερυμάνθου στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το τρακτέρ ανετράπη στην προσπάθεια του οδηγού να ανέβει σε ένα ύψωμα και εγκλώβισε τον άτυχο άνδρα. Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αστυνομία και σταθμός του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών και δούλευε οδηγός ταξι στην Πάτρα.

