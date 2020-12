Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: ανοίγουν μαζικά νέους τάφους (εικόνες)

Οι νεκροί από κορονοϊό τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες μέσα στα φέρετρα που είναι σφραγισμένα, ενώ θα πρέπει να μείνουν θαμμένοι δέκα χρόνια.

Σοκ έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, όπου ανοίγονται μαζικά τάφοι για τα θύματα του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, οι νεκροί από την φονική πανδημία θα πρέπει θάβονται σε ειδικούς χώρους, μακριά από τους υπόλοιπους τάφους και οι υπεύθυνοι των νεκροταφείων είναι υποχρεωμένοι να ψάχνουν συνεχώς νέους χώρους όσο τα θύματα αυξάνονται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι σοροί των νεκρών από κορονοϊό τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες μέσα στα φέρετρα που είναι σφραγισμένα και τυλιγμένα με διπλή σειρά νάιλον, ενώ θα πρέπει να μείνουν θαμμένοι δέκα χρόνια.

Παρότι τα πρωτόκολλα τηρούνται αυστηρά, οι εργαζόμενοι στα κοιμητήρια φοράνε την ειδική φόρμα κατά τη διαδικασία του ενταφιασμού.

Πηγή: athensvoice.gr