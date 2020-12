Ηλεία

Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με τρακτέρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα και γιος, που επέβαιναν στο ΙΧ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή από Αρβανίτη προς Λάνθι, στο δήμο Πύργου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός, στο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε με τρακτέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ilialive.gr

Gallery