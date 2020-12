Ηλεία

Κατάκολο: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε μεγάλες ζημιές (βίντεο)

“Αυτοψία” στην περιοχή έκανε ο Δήμαρχος Πύργου, ο οποίος ζήτησε να ενισχύσει η Πολιτεία τους πληγέντες επαγγελματίες.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα του Κατακόλου, μετά από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου και της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το βράδυ της Τρίτης την ευρύτερη περιοχή.

Από νωρίς το πρωί οι καταστηματάρχες που επλήγησαν εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ στο σημείο έσπευσε και ο Δήμαρχος του Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος.

Ο κ. Αντωνακόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Γιάννη Βαρελά, επισκέφθηκε την παραλιακή περιοχή, συνομίλησε με καταστηματάρχες και έκανε αυτοψία στις ζημιές που προκάλεσε η ξαφνική αυτή κακοκαιρία.

«Ο ανεμοστρόβιλος έκανε αρκετές ζημιές σε πολλά καταστήματα, ενώ εξοπλισμός των καταστημάτων έπεσε στην θάλασσα… Είμαστε σε επικοινωνία με το Επιμελητήριο Ηλείας, οι υπηρεσίες μας θα αποτυπώσουν τις ζημιές, και προσδοκούμε από την Πολιτεία να υποστηρίξει τους πληγέντες επαγγελματίες είτε με ενίσχυση, είτε με ρύθμιση, είτε εντάσσοντας την περιοχή σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης», δήλωσε ο κ. Αντωνακόπουλος.

