Θεσσαλονίκη

O “Ακύλας” ξετρύπωσε τα ναρκωτικά (βίντεο)

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρήκαν σε σπίτι και αποθήκη.

Κρυμμένη κάνναβη βάρους 63,3 γραμμαρίων, ξετρύπωσε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλας» σε οικία και αποθήκη, που χρησιμοποιούσε στον Προφήτη Λαγκαδά ο 29χρονος άντρας βουλγαρικής καταγωγής, που συνελήφθη χθες το απόγευμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη του προαναφερόμενου άντρα έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφάλειας του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.



Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.