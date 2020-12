Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ισχυρός σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, λίγο μετά τις 15:30, στην Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 50 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Σητείας. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Το πρωί μία ακόμα σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά νότια της Παλαιόχωρας.