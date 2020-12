Καβάλα

Ο κορονοϊός “χτύπησε” και σε μοναστήρι στην Καβάλα

Σε κλινική covid-19 νοσηλεύονται η ηγουμένη και τέσσερις καλόγριες.

Στην κλινική Covid - 19 του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται η 56χρονη ηγουμένη της Μονής Αγίου Παντελεήμονα.

Η ηγουμένη παρουσίαζε υψηλό πυρετό και δύσπνοια και κρίθηκε απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς να μεταφερθεί στο τμήμα του 5ου ορόφου της λινικής όπου φιλοξενούνται τα βαριά περιστατικά και να της χορηγηθεί άμεσα οξυγόνο.

Παράλληλα στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμα τέσσερις καλόγριες θετικές στον κορονοϊό. Σημειώνεται πως τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν επτά καλόγριες από την ίδια Μονή, θετικές στον Covid, αλλά ήταν ασυμπτωματικές.

