Ιωάννινα

Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών

Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση δύο ημερών. Ο 30χρονος που έσπασε τα αστυνομικά μπλόκα και η περιπετειώδης σύλληψή του.

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, ύστερα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση δύο ημερών στο Βοτονόσι Μετσόβου, 30χρονος Αλβανός ο οποίος με μία μοτοσυκλέτα έσπασε τα αστυνομικά μπλόκα για να διαφύγει, καθώς μετέφερε 6 πακέτα ινδικής κάνναβης.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 15ης Δεκεμβρίου ο 30χρονος επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών στο Καλπάκι Ιωαννίνων και διέφυγε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε ευρεία κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων από διάφορες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων για τον εντοπισμό του. Στην περιοχή Προφήτη Ηλία Μετσόβου, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, την εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός.

Στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, βρέθηκε το επόμενο μεσημέρι , σακίδιο πλάτης που είχε κρύψει ο 30χρονος δράστης σε δασώδες σημείο στην περιοχή του Ανήλιου Μετσόβου, το οποίο περιείχε 6 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων. Χθες το απόγευμα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν σε δασώδη περιοχή στο Βοτονόσι .

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 30χρονος είχε παραλάβει το σακίδιο με τα ναρκωτικά κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα από συνεργούς του, οι οποίοι στη συνέχεια επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο, λειτουργούσαν ως προπομποί διευκολύνοντας τη μεταφορά των ναρκωτικών. Σε παράλληλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν έναν 28χρονο Αλβανό ως συνεργό και κατάσχεσαν το αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι TOKAREV, γεμιστήρας με 7 φυσίγγια, χρηματικό ποσό 1.250 ευρώ.

Οι συλληφθέντες ,σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εισαγωγής, μεταφοράς, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, παράνομης οπλοκατοχής, απείθειας και επικίνδυνης οδήγησης, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. Για εμπλοκή στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμη 28χρονου Αλβανού, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία.