Εύβοια

Σύλληψη νεαρών για εξύβριση αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι οι νεαροί φώναζαν συνθήματα κατά της Αστυνομίας, λίγο πριν αρχίσει το μεταξύ τους κυνηγητό.

Ένταση σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, μεταξύ ομάδας νεαρών, 19 και 20 ετών, και πεζών αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, στη περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι οι νεαροί φώναζαν συνθήματα, όπως «Mπάτσoι γουρoυνια δολoφόνοι». Οι ίδιοι άρχισαν να τους κυνηγούν πεζοί και τελικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν δύο από αυτούς και να τους οδηγήσουν στο τμήμα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής. Τους μετέφεραν με χειροπέδες στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας και μετά από ώρες, οι νεαροί, που αρνούνται τις κατηγορίες, τουλάχιστον ως προς την απείθεια και την αντίσταση κατά της αρχής, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Αντεισαγγελέα Υπηρεσίας Πρωτοδικών Χαλκίδας και για την υπόθεση θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Πηγή: EviaZoom.gr