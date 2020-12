Ρεθύμνου

Έσπασαν την καραντίνα και το έριξαν στον τζόγο

Τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν την ώρα που είχαν στρωθεί στην πράσινη τσόχα και συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Παραβίασαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού, άνοιξαν το μαγαζί και έπαιζαν χαρτιά. Ο λόγος για τέσσερις Ρεθυμνιώτες που εντοπίστηκαν την ώρα που είχαν στρωθεί στην πράσινη τσόχα και συνελήφθησαν από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) Ρεθύμνης, του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έλεγχο το βράδυ της Πέμπτης σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ενός Έλληαν.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είχε επιτρέψει σε τρία άτομα την συμμετοχή στη διενέργεια και τη διεξαγωγή απαγορευμένου τυχερού παιγνίου με παιγνιόχαρτα, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και στους τέσσερις και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, το χρηματικό ποσό των 255 ευρώ, 13 πλήρεις τράπουλες και 294 μάρκες πονταρίσματος διαφόρων χρωμάτων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα ως θαμώνες του καταστήματος για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ σε βάρος του ιδιοκτήτη βεβαιώθηκαν παραβάσεις για τη νομοθεσία περί παιγνίων και προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Πηγή: cretapost.gr