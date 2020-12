Μαγνησία

Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη μπαρ που σέρβιρε ποτά

Άνοιξε το καφέ-μπαρ παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού και έφαγε "βαριά" καμπάνα...

(εικόνα αρχείου)

Τσουχτερό πρόστιμο επεβλήθη σε 54χρονο ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ στον Βόλο, ο οποίος άνοιξε το κατάστημά του παρά τα περιοριστικά μέτρα και σέρβιρε ποτά. Πρόστιμο επεβλήθη και σε δύο πελάτες του μπαρ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα ήταν ανοιχτό και είχαν ήδη σερβοριστεί ποτά στους δύο πελάτες.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της απόφασης για την πρόληψη ασθενειών και σήμερα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, επεβλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ. Πρόστιμα 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση επεβλήθησαν στους δύο πελάτες.