Μεσσηνία

Κουκουλοφόροι με μαχαίρια επιχείρησαν να κλέψουν ντελιβερά

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στον διανομέα φαγητού με σκοπό να τον ληστέψουν.

Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου δύο κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διανομέα φαγητού στο κέντρο της Καλαμάτας, βγάζοντας μάλιστα μαχαίρια, προκειμένου να του αποσπάσουν τα χρήματα που είχε πάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Βασ. Όλγας και ο νεαρός κατάφερε να ξεφύγει από τους κουκουλοφόρους χωρίς αυτοί να προλάβουν να του αποσπάσουν χρήματα.

Πηγή: tharrosnews.gr