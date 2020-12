Μαγνησία

Αλόννησος: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των rapid tests στους κατοίκους

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έγιναν από συνεργείο του ΕΟΔΥ με drive through test.

Πολύ καλά είναι τα μηνύματα για τον κορονοιό από την Αλόννησο, αφού μετά από μαζικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, rapid tests, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στους κατοίκους του νησιού, τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έγιναν από συνεργείο του ΕΟΔΥ με drive through test στο Πατητήρι και συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 70 rapid tests.

Τις προηγούμενες δύο ημέρες συνεργείο του ΕΟΔΥ βρισκόταν και στη Σκόπελο όπου έγιναν δεκάδες rapid tests στους κατοίκους του νησιού και τα αποτελέσματα, επίσης, ήταν όλα αρνητικά.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σκιάθο και στο Κέντρο Υγείας του νησιού λειτουργεί μοριακός αναλυτής για τα tests ανίχνευσης covid-19.