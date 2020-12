Φθιώτιδα

Κορονοϊός: “Έσπασε” την καραντίνα και το πλήρωσε ακριβά

“Βαρύ” πρόστιμο και ποινική δικογραφία σε βάρος 37χρονης.

Το διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ καλείται να καταβάλει 37χρονη από την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, η οποία αποφάσισε να "σπάσει" την υποχρεωτική καραντίνα ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορoνοϊού.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα είχε διαγνωσθεί με κορονοϊό ο σύζυγός της και η 37χρονη τέθηκε σε καραντίνα έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού αλλά και την τήρηση της καραντίνας, αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας αναζήτησαν την Κυριακή το πρωί την 37χρονη στο σπίτι της, αλλά δεν ανευρέθη.

Σε βάρος της κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και συγκεκριμένα ο σχηματισμός ποινικής δικογραφίας και διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Lamiareport.gr