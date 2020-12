Λάρισα

Lockdown: Τους “τσάκωσαν” να παίζουν πόκερ σε σπίτι

Χειροπέδες σε δεκατέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν, σήμερα (23-12) τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, -14- άτομα, εκ των οποίων -10- για παράβαση του νόμου περί παιγνίων και για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και οι υπόλοιποι -4- για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας κατέλαβαν σε οικία, δέκα από τους συλληφθέντες να διενεργούν με τραπουλόχαρτα το παράνομο τυχερό παίγνιο, « POKER », τη διεξαγωγή του οποίου διοργάνωσε ένας εξ αυτών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στην οικία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο τράπουλες των -52- φύλλων, μάρκες διάφορων χρωματισμών και το χρηματικό ποσό των -220- ευρώ.

Σε βάρος όλων των ανωτέρω ατόμων επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.