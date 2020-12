Εύβοια

Ψαράς έβαλε για δόλωμα κλήση 300 ευρώ από την αστυνομία (βίντεο)

Δηλώνει απτόητος παρά τα μέτρα και το πρόστιμο και συνεχίζει να ψαρεύει!

Απτόητος δηλώνει ένας ψαράς από την Εύβοια, ο οποίος συνεχίζει να ασχολείται με το αγαπημένο του χόμπι, παρά την απαγόρευση λόγω του κορονοϊού.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, του έκοψαν κλήση 300 ευρώ, όταν τον εντόπισαν να ψαρεύει με καλάμι. Και πάλι όμως εκείνος δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Αντιθέτως, συνέχισε το ψάρεμα βάζοντας το πρόστιμο στο καλάμι του για... δόλωμα! Όπως είπε και ο ίδιος στο τέλος: «Μόλις δόλωσα 300 ευρώ κλήση. Για να δούμε τι θα βγάλουμε...».

Το συμβάν σημειώθηκε, πριν από λίγες μέρες, στην παραλία του Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.