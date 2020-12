Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δρομολόγια που θα εξαιρεθούν από τη στάση εργασίας. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

Σε προειδοποιητική στάση εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας ως τις 10 το πρωί, κατέρχονται τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Προαναγγέλλουν περισσότερες απεργιακές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας τη διοίκηση για «ανάλγητη και αδιάφορη στάση» προς το επιβατικό κοινό και τους ίδιους, και ζητώντας την παρέμβαση των συναρμοδίων υπουργείων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται τα δρομολόγια της γραμμής 32Ν (σ.σ. που με αφετηρία τον Εύοσμο εξυπηρετεί τα νοσοκομεία Γεννηματά, Άγιος Δημήτριος, ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο) και το υπηρεσιακό δρομολόγιο του νοσοκομείου Παπανικολάου, τα οποία θα γίνονται κανονικά, «στο πλαίσιο της κατανόησης των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία».

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ κάνει λόγο για παροπλισμένα λεωφορεία -ίδιας ηλικίας με τα προσφάτως αποκτηθέντα µέσω leasing-- στα αμαξοστάσια του Οργανισμού, ελλιπέστατη συντήρηση του στόλου των οχημάτων που είναι σε κυκλοφορία, κωλυσιεργία στη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και για μονομερείς ενέργειες περικοπής θεσμικών και μισθολογικών παροχών.

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, έκαναν υπομονή όλο το προηγούμενο διάστημα, ευελπιστώντας πως κάτι θετικό θα προέκυπτε για την ανάταξη της πολύπαθους συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, αλλά «το ποτήρι ξεχείλισε».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την ανακοίνωση των κινητοποιήσεων και ερωτηθείς για τις καταγγελίες των εργαζομένων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Γεώργιος Σκόδρας, δήλωσε: «Η διοίκηση του ΟΑΣΘ μεριμνά για την ορθή λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Έχει ήδη φέρει 100 λεωφορεία και θα φέρει άλλα 100 στο επόμενο διάστημα, ως τα τέλη του Ιανουαρίου. Κάποιους, η εξέλιξη του ΟΑΣΘ και η επόμενη ημέρα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τούς ξεπερνά. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά».