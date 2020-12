Αχαΐα

Υπαίθριο “κορονο-πάρτι” παρά την καραντίνα (βίντεο)

Εικόνες συνωστισμού παρά το lockdown και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Αυτοσχέδιο υπαίθριο πάρτι έστησε μία ομάδα νέων κυρίως ανθρώπων, στον πεζόδρομο της Γερωκοστοπούλου στην Πάτρα, την παραμονή των Χριστουγέννων, παρά το lockdown λόγω της πανδημίας.



H Πάτρα δεν θύμιζε σε τίποτα μια πόλη που είναι σε καραντίνα. Εκατοντάδες Πατρινοί είχαν ξεχυθεί στους κεντρικούς δρόμους για κάνουν τα ψώνια τους, αλλά και να περάσουν μία βόλτα από τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και την φάτνη της πλατείας Γεωργίου.

Πηγή: dete.gr