Ζάκυνθος

Συλλήψεις για παράνομο τζόγο και... εκρηκτικά σε σπίτι

Έπαιζαν... "Θανάση" σε αγροικία παρά το lockdown ενώ στον χώρο βρέθηκε και αμμωνιοδυναμίτιδα.

Συνελήφθησαν εννέα άτομα στη Ζάκυνθο για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων, όπλων και εκρηκτικών και μη τήρηση των μέτρων διασποράς του κορονοϊού.



Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το συνολικό χρηματικό ποσό των 3.225 ευρώ, 12 τράπουλες και αμμωνιοδυναμίτιδα

Βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.400 ευρώ στους συλληφθέντες.



Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε ότι σε αγροτική οικία, σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, διενεργούνταν το τυχερό παίγνιο «Θανάσης», με χρηματικά ποσά.



Κατά τον έλεγχο στο χώρο της οικίας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.225 ευρώ, 12 τράπουλες, 3 μασούρια αμμωνιοδυναμίτιδας και 105 μέτρα φυτίλι, ενώ σε όχημα ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα με 4 φυσίγγια.