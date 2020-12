Φθιώτιδα

Τους έπιασαν με τους... ανιχνευτές μετάλλων στα χέρια (εικόνες)

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί την παραμονή Χριστουγέννων. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Το SMS με το νούμερο... «6» δεν ανταποκρινόταν στους σκοπούς δύο ανδρών ηλικίας 54 και 40 ετών που συνελήφθησαν την παραμονή Χριστουγέννων σε αγροτική περιοχή κοντά στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη Κομποτάδων.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, οι δύο άνδρες για τους οποίους είχαν πληροφορίες ότι διεξάγουν παράνομες ανασκαφές, επέβαιναν στο αυτοκίνητο του ενός στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 ανιχνευτές μετάλλων άνευ σχετικών αδειών,

διάφορα σκαπτικά εργαλεία, πρόσφορα για ανασκαφή εδάφους φτυάρι, κασμάς, σκεπάρνι, καλέμι κ.λ.π..

2 φακοί κεφαλής, 3 φακοί χειρός, μπαταρίες φακών και φορτιστής μπαταριών,

γάντια εργασίας,

σακίδιο πλάτης, καθώς και

πριόνι χειρός και πολυεργαλείο.

Στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κέρμα της μιας δραχμής, 2 τμήματα αλυσίδων, οξειδωμένος κρίκος αλυσίδας, και 2 τμήματα πιθανόν βλήματος πυροβόλου όπλου, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, προέρχονται από παράνομη ανασκαφή, που είχαν διενεργήσει λίγο νωρίτερα, στην συγκεκριμένη περιοχή.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με την προανάκριση να γίνεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.