Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (εικόνες)

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων και εγκλωβισμός οδηγού. Εικόνες από το σημείο του ατυχήματος.



Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στις 5.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα στην οδό Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Ο οδηγός ενός ΙΧ βγήκε από κάθετο δρόμο προς την Ακρωτηρίου και εκείνη την στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ένας νεαρός άνδρας και μία γυναίκα.

Το αυτοκίνητο αυτό «πετάχτηκε» μέσα σε βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, ενώ το άλλο όχημα ξήλωσε μία μεταλλική σημαία και ακινητοποιήθηκε.

Όμως η πρόσκρουση είχε γίνει στην πόρτα του οδηγού με αποτέλεσμα να υπάρξει εγκλωβισμός. Επί τόπου βρέθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Ευτυχώς ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του, είχε επικοινωνία με τους πυροσβέστες που τον απεγκλώβισαν και είχε τραυματιστεί ελαφρά. Το ζευγάρι δεν είχε υποστεί το παραμικρό.

