Σέρρες

Είχε “γδύσει” την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν

Τμηματικά αλλά συστηματικά φαίνεται πως αφαιρούσε ένας υπάλληλος τα προϊόντα της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν.

Υπάλληλος σε αποθήκη τροφίμων στις Σέρρες συνελήφθη με την κατηγορία ότι την τελευταία 3ετία έκλεψε τμηματικά, προϊόντα, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε αντιληφθεί ότι διάφορα προϊόντα, όπως αλλαντικά και τυροκομικά, έκαναν, κατά καιρούς, «φτερά» από την αποθήκη του.

Οι υποψίες του στράφηκαν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και αφού απευθύνθηκε στην αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του υπαλλήλου, όταν εκείνος είχε αφαιρέσει προϊόντα αξίας 50 ευρώ τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του.