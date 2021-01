Τρίκαλα

Κορονοϊός – Τρίκαλα: συναγερμός στα Μεγάλα Καλύβια

Μαζικά rapid test στους κατοίκους του χωριού, που από τις γιορτές μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα.

Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι στο χωρίο Μεγάλα Καλύβια, στα Τρίκαλα, μετά τα διαδοχικά κρούσματα κορονοϊού, που έχουν ανιχνευθεί στην περιοχή.

Στο χωριό όπου διαμένουν περίπου 1.900 κάτοικοι, έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 35 κρούσματα, ενώ 4 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Αρχικά είχαν εντοπιστεί 16 κρούσματα, τις πρώτες μέρες του νέου έτους, αλλά η διασπορά δεν σταμάτησε εκεί.

Σήμερα οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο όπου έγιναν rapid test με έκδηλη την ανησυχία τους για τα αποτελεσματα.