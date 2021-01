Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: νέες μηνύσεις και πειθαρχική έρευνα

Τι υποστηρίζει η πολύτεκνη μητέρα και γιαγιά, που στράφηκε πρώτη νομικά εναντίον του, ανοίγοντας τον δρόμο σε δεκάδες άλλες, που δηλώνουν θύματα βιασμού και παρενόχλησης.

Εξελίξεις και πέραν των όσων αναμένεται να λάβουν χώρα σε επίπεδο κυρίας ανάκρισης μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος του γυναικολόγου μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 20 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα, αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος, που τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών από το δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο εργάζεται, θα βρεθεί αντιμέτωπος, παράλληλα και με πειθαρχική έρευνα, καθώς η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, πρόκειται να ενημερώσει σχετικά την διοίκηση σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματός της, που έχει υποβληθεί προ πολλού.

Ανάλογη έρευνα αναμένεται να κινηθεί και σε επίπεδο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και ειδικότερα από τα Πειθαρχικά Όργανα του.

Επιπλέον η 55χρονη μητέρα 4 παιδιών και γιαγιά 2 εγγονών που υπέβαλε την πρώτη από τις 20 μηνύσεις προανήγγειλε με αίτησή της δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της κ. Ευης Αρνιθενού την υποβολή και νέας μηνύσεως εις βάρος του ιατρού. Στην αίτησή της αναφέρει τα εξής:

«Έχω καταθέσει ενώπιόν Σας την από 31-08-2020 μήνυσή μου εις βάρος του (…), ιατρού μαιευτήρα-γυναικολόγου για παράνομες πράξεις που διέπραξε εις βάρος μου κατά την γυναικολογική μου εξέταση όπως αυτές καταγγέλλονται στην ως άνω μηνυτήρια αναφορά μου. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε μετέπειτα επακολούθησαν εις βάρος του ίδιου γιατρού και μηνυόμενου άλλες μηνύσεις από 19 ακόμη γυναίκες οι οποίες καταγγέλλουν ότι και αυτές έχουν πέσει θύματα του ανωτέρω ιατρού-μαιευτήρια.

Κατά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που έλαβε χώρα στον κ. Πταισματοδίκη Ρόδου ενημερώθηκα έκπληκτη και μεγάλη μου αγανάκτηση από τα ΜΜΕ και τον τύπο (πανελλαδικό και τοπικό) ότι ο μηνυόμενος απολογούμενος ενώπιον της αρμόδιας αρχής κατέθεσε τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες έγγραφες εξηγήσεις του σύμφωνα με τις οποίες – κατά τα όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο και τα ΜΜΕ, δηλώνει άκρως αβασίμως και με περίσσεια θρασύτητα που υποτιμά την κοινή λογική και τον νου κάθε μέσου συνετού και σώφρονα ανθρώπου, θύμα σκευωρίας σε μία υπόθεση που δήθεν μεθοδεύτηκε από την πρώην ερωμένη του, την οποία όπως πληροφορήθηκα από τον Τύπο την κατονομάζει κιόλας. Αυτή η ερωμένη του είναι η πρώτη μηνύτρια-δηλαδή ΕΓΩ, κατά τους αβάσιμους, θρασύτατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του, που θίγουν την τιμή και την υπόληψή μου, με παρουσιάζει ως γυναίκα αράχνη που δήθεν παρέσυρα στον χορό και τις άλλες μηνύτριες με σκοπό την οικονομική καταστροφή του και για να τον εκδικηθώ δήθεν επειδή μου ζήτησε να διακόψουμε τον δεσμό μας τον Φεβρουάριο του έτους 2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάλι όλως αβασίμως φέρεται να ισχυρίζεται ψευδώς και συκοφαντικώς ότι είχα νοσηλευτεί στο παρελθόν στη ψυχιατρική κλινική και ότι για να μην επωμιστώ τις συνέπειες της εγκληματικής μου συμπεριφοράς δήθεν εγκαταστάθηκα στη Γερμανία και ότι δήθεν δημιούργησα ομάδα στο facebook που καλούσα άλλες γυναίκες να τον καταμηνύσουν (να τονίσω ότι δεν έχω καμία γνώση και επαφή με τη χρήση των νέων τεχνολογιών κτλ). Όλα τα ανωτέρω ψευδή και συκοφαντικά για το πρόσωπό μου φέρεται να καταθέτει ο μηνυόμενος στις έγγραφες εξηγήσεις του σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στο Τύπο και συγκεκριμένα στο Κυριακάτικο Ένθετο της Αθηναϊκής Εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ της 3ης Ιανουαρίου του έτους 2021. Και η είδηση αναμεταδόθηκε και σε τοπική εφημερίδα, πανελλήνια και τοπικά δημοσιογραφικά σάιτ, στις ειδήσεις και σε καθημερινές δημοσιογραφικές εκπομπές και έτσι ήρθαν στα αυτιά μου». Αιτείται την χορήγηση αντιγράφων των καταθέσεών του για την άσκηση μηνύσεως εις βάρος του.

Πηγή: dimokratiki.gr