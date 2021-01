Θεσσαλονίκη

Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Ποιος Δήμος ανακοινωσε ότι δεν θα λειτουργήσουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, λόγω των συνθηκων και των προβληματων στις μετακινήσεις.

Σε ενημέρωση πως αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στον Χορτιάτη εξαιτίας του παγετού που έφερε η κακοκαιρία προχώρησε ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Χαρακτηριστικά, ο δήμος αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

«Λόγω του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για την πρόληψη ατυχημάτων τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία στη δημοτική ενότητα Χορτιάτη (Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Φίλυρο) θα παραμείνουν για αύριο Δευτέρα 18 Ιανουαρίου κλειστά.

Στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες Πανοράματος και Πυλαίας θα λειτουργήσουν κανονικά».