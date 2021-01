Ηράκλειο

Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο δυστύχημα

Ακόμα ένας νεκρός στην άσφαλτο. Το βίντεο από το τροχαίο προκαλεί ανατριχίλα.

Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στις Μοίρες, μία εβδομάδα μετά τη διπλή τραγωδία με θύματα μία γυναίκα και το 3χρονο μωρό της.

Αυτήν τη φορά, θύμα ήταν ένας 54χρονος, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου Ηρακλείου – Μοιρών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο θάνατος ακαριαίος.

Το βίντεο από το φοβερό τροχαίο δημοσίευσε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης. Στην ανάρτησή του, αναφέρει:

«ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ.

Άλλος ένας άδικος θάνατος.

Μιλάμε για τα κρίσιμα χρυσά δευτερόλεπτα που σας λέω χρόνια, για το λάθος που σκοτώνει!

Έλεος! Φτάνει πια!!

Θυμηθείτε τι έλεγα μόλις προχθές για τις αριστερές στροφές. Τρεις στους τρεις θανάτους φέτος σε επιχείρηση αριστερής στροφής!!Ό,τι πιο επικίνδυνο στο δρόμο!».

Πηγή: cretalive.gr