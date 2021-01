Αιτωλοακαρνανία

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Με βραδύκαυστο φυτίλι έδεσαν την ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ληστείας και της δολοφονίας του 90χρονου. Η σύζυγός του ήταν για έξι μέρες δεμένη. Βρέθηκε και πυροκροτητής στο σπίτι.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ληστείας και της δολοφονίας του 90χρονου στο χωριό Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας μετά από ευρήματα που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί και τέθηκαν υπόψη των ανακριτικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από το καλώδιο με το οποίο ήταν δεμένη η 85χρονη για έξι μέρες πάνω στο κρεβάτι της. Οι αστυνομικοί το περισυνέλλεξαν και λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ένα κοινό καλώδιο αλλά ένα κομμάτι από βραδύκαυστο φυτίλι που χρησιμοποιείται για ανατινάξεις.

«Από την εξερεύνηση που έγινε στο σπίτι των ηλικιωμένων δεν βρήκαμε άλλο τέτοιο κομμάτι και θεωρήσαμε ότι είναι υλικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες», λέει αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τις ανακριτικές αρχές και πήραν εντολή για νέα έρευνα στα σπίτια αλλά και την επιχείρηση των υπόπτων.

«Όταν πήγαμε στο μαγαζί των δυο κατηγορούμενων, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του ζευγαριού, βρήκαμε μια ολόκληρη κουλούρα από το ίδιο καλώδιο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι έκοψαν ένα κομμάτι και τα χρησιμοποίησαν για να δέσουν την 85χρονη. Όμως οι προσωπικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν αποδείξεις» λέει αστυνομικός που συμμετέχει στις έρευνες. Γι’ αυτόν τον λόγο το κομμάτι που βρέθηκε στο σπίτι αλλά και ολόκληρη η κουλούρα στάλθηκαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στο Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο υλικό και από την ίδια κουλούρα.

Όμως αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς, εκτός από το συγκεκριμένο εύρημα, είναι ένας πυροκροτητής που εντοπίστηκε στην επιχείρηση των δυο αδελφών. «Η φύση της εργασίας τους δεν προϋποθέτει την χρησιμοποίηση πυροκροτητών» λέει αστυνομικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δυο αδελφούς, φέρεται να υποστηρίζει ότι, «χρησιμοποιούσε το βραδύκαυστο φυτίλι στο ψάρεμα». Ωστόσο, κάτοικοι που γνωρίζουν καλά την περιοχή, έλεγαν στο astinomiko.gr ότι «εμείς εδώ δεν έχουμε κοντά θάλασσα αλλά ούτε και λατομεία απ’ όπου θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε προμηθευτεί τέτοια υλικά». Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παρελθόν, ανάλογο καλώδιο ειδικής κατασκευής που χρησιμοποιείται για πυροκροτητές, είχε βρεθεί στην κατοχή τρομοκρατικών οργανώσεων και ατόμων που είχαν κατηγορηθεί ότι προετοίμαζαν βομβιστικές επιθέσεις.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ενημερώθηκε για την συγκεκριμένη εξέλιξη και ότι τις επόμενες μέρες θα της σταλούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα νέα ευρήματα. Πάντως, όπως φάνηκε και από την απόφαση για την προφυλάκιση, εκτός από το συγκεκριμένο καλώδιο που «δένει» τους τρεις, το προανακριτικό υλικό που προσκόμισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου ήταν εξίσου «δεμένο».

Πηγή: astynomiko.gr