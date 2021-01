Θεσσαλονίκη

Εξιχνιάσθηκε αιματηρή ληστεία

Το χρονικό της ληστείας με την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Εξιχνιάσθηκε η αιματηρή υπόθεση ληστείας στην οδό Μοναστηρίου που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σε βάρος δύο ιδιοκτητών και ενός υπαλλήλου καταστήματος.

Την υπόθεση εξιχνίασαν μετά από έρευνα οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 37 και 31 ετών, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο από κοινού κατά συρροή, απόπειρας ληστείας από κοινού, παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας, κλοπής από κοινού και συνέργεια σε απόπειρα ληστείας.

Όλα συνέβησαν στις 12-02-2019, στην οδό Μοναστηρίου κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, ο 37χρονος έχοντας προτεταμένο πιστόλι εισέβαλε μαζί με συνεργό του σε κατάστημα ψιλικών, αφού προηγουμένως έθραυσαν με βαριοπούλα υαλοπίνακα του καταστήματος και στη συνέχεια πυροβόλησε μία φορά κατά υπαλλήλου, όταν εκείνος επιχείρησε να αμυνθεί με καρέκλα. Παράλληλα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ο οποίος καταμετρούσε εισπράξεις της επιχείρησης, ανέλαβε κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του, προτάσσοντάς την προς τον 37χρονο, ενώ ο έτερος ιδιοκτήτης και γιος του πρώτου προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια πάλης που επακολούθησε μεταξύ των δύο ιδιοκτητών και των δύο δραστών, ο 37χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα σε βάρος των ιδιοκτητών τραυματίζοντάς τους σοβαρά και διέφυγε μαζί με το συνεργό του, ενώ οι τρεις παθόντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύτηκαν.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, πλησίον του καταστήματος βρισκόταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 31χρονος, ο οποίος ως υπάλληλος περιπτέρου που συνεργαζόταν με την εν λόγω επιχείρηση επισκεπτόταν κατά το παρελθόν το κατάστημα για την προμήθεια εμπορευμάτων.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος είχε εντοπισθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2020 καθώς σε βάρος του είχαν εκδοθεί έξι (6) εντάλματα σύλληψης για ένοπλες ληστείες σε τραπεζικά και ταχυδρομικά καταστήματα (σχετ. το από 17-10-2020 Δ.Τ. της Υπηρεσίας μας) και βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.