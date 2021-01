Αιτωλοακαρνανία

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 91χρονου (εικόνες)

Το τελευταίο "αντίο" στον 91χρονο που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του.

Στην Αιτωλοακαρνανία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Χαλκιόπουλο Βάλτου οι στενοί συγγενείς του 91χρονου Δημήτρη Μηλιώνη, αποχαιρέτησαν το υπέργηρο θύμα που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα στο σπίτι του.

Για το φονικό κατηγορούνται και κρίθηκαν προφυλακιστέοι ένας ανιψιός του και δύο συγχωριανοί του.

Η κηδεία του 91χρονου Δημήτρη Μιλιώνη δεν μπορούσε να τελεστεί τις προηγούμενες μέρες, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη ιατροδικαστικοί έλεγχοι στη σορό του, σημειώνει το karvasaras.gr.

Στην κηδεία του δεν παραβρέθηκε η 85χρονη σύζυγός του, που επέζησε από την φονική επίθεση που δέχθηκε το ζευγάρι. Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου του Αγρινίου.

ΠΗΓΗ: karvasaras.gr