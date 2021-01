Μεσσηνία

Εγκληματικότητα: “Σκούπα” της ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία. "Μπαράζ" συλλήψεων. Ποια αδικήματα αφορούσαν.

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την διάρκεια των ελέγχων, που έγιναν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της γενικής περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Πελοποννήσου, προσήχθησαν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, 99 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν 67 κατηγορούμενα για διάφορα αδικήματα.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, 11 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών, έξι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο για απόπειρες κλοπών, ένα άτομο, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής του ανακριτή Πατρών, για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα απάτης, ένα ακόμη άτομο διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Ναυπλίου, για απόπειρα ληστείας, καθώς και ένας ακόμη, διότι ήταν φυγόποινος.

Επίσης, συνελήφθησαν 28 αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Ακόμη, έγιναν έλεγχοι σε 640 αυτοκίνητα και βεβαιώθηκαν 194 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.