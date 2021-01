Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέο “κορονοπάρτι” εν μέσω πανδημίας

Πρόστιμα σε όλους και χειροπέδες στον 24χρονο διοργανωτή.

(φωτογραφία αρχείου)

Άλλο ένα πάρτι διοργανώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να προχωρά σε μία σύλληψη αλλά και σε επιβολή προστίμων για παραβίαση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αστυνομικοί κλήθηκαν, ύστερα από καταγγελία, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εντόπισαν συνολικά εννέα άτομα. Συνελήφθη ο 24χρονος διοργανωτής της συνάθροισης, στον οποίο βεβαιώθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ, ενώ στους οκτώ καλεσμένους του επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ (στον καθένα).