Εισέβαλαν με βαριοπούλες σε κατάστημα

Αδίστακτοι έσπασαν την τζαμαρία, "ξάφρισαν" το κατάστημα και έγιναν... "καπνός".

Διάρρηξη σε δύο καταστήματα στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, 4 άτομα μπούκαραν στις 1:40 σε κατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. σπάζοντας με βαριοπούλα την τζαμαρία.

Άρπαξαν μικροεμπορεύματα και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες αναζητούνται.

