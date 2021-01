Ηράκλειο

Νίκος Ξυλούρης: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο (εικόνες)

Τροχαίο - σοκ για τον Νίκο Ξυλούρη. Σμπαράλια το αυτοκίνητό του.

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο ενεπλάκη το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Ξυλούρης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίς, το τροχαίο σημειώθηκε μέσα στην πόλη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νίκος Ξυλούρης, συγκρούστηκε με ένα άλλο. Από τη σύγκρουση τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές όμως ευτυχώς οι οδηγοί δεν έπαθαν το παραμικρό.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος δημοσίευσε στη σελίδα του στο facebook φωτογραφίες από το τροχαίο γράφοντας ότι “δεν πάθαμε το παραμικρό” στέλντοντας παράλληλα το μήνυμα “οδηγείτε με προσοχή και πάντα με ζώνη, για να προστατέψουμε την ζωή μας και την ζωή των άλλων”.

