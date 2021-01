Θεσσαλονίκη

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που πυροβόλησαν σπίτι νεαρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη τους των ανδρών που εξύβρισαν και πυροβόλησαν στο σπίτι 26χρονου.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο, που κατήγγειλε 26χρονος, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε περιοχή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, εξιχνίασαν οι Αρχές.



Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ύστερα από αστυνομική έρευνα δύο άνδρες, ένας 27χρονος κι ένας 31 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν το σπίτι 26χρονου, τον οποίο εξύβρισαν και στη συνέχεια ένας εξ αυτών πυροβόλησε πρώτα στον αέρα και στη συνέχεια προς την οικία, προκαλώντας φθορές.