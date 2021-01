Χανιά

Έκλεβε αβοκάντο και τα πουλούσε στο facebook!

Αστυνομικοί που εμφανίστηκαν ως πελάτες τον συνέλαβαν...

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη αλλοδαπού ο οποίος έκλεβε αβοκάντο και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση μέσα από σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά.

Ο συλληφθείς όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ αφαιρούσε, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, από αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Χανίων ποσότητες αβοκάντο και στη συνέχεια τις διέθετε προς πώληση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook).

Η δράση του ολοκληρώθηκε χθες, όταν μετά από προκαθορισμένο ραντεβού μαζί του αστυνομικοί που εμφανίστηκαν ως πελάτες τον συνέλαβαν.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.