Σάμος

Τραγωδία σε τροχαίο για παρέα νεαρών

Τραγωδία στο νησί με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες μετά από τροχαίο.

Ένας 21χρονος νεκρός και τρεις συνομήλικοί του τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στο ύψος του Μαλαγαρίου Σάμου

Στο ύψος του Μαλαγαρίου το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένας εκ των νεαρών, να τραυματιστεί σοβαρά μία κοπέλα κι ελαφρά οι άλλοι δύο επιβαίνοντες. Όλοι διακομίστηκαν στο τοπικό Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Πηγή: samosvoice.gr