Θεσσαλονίκη

Ομολογία για τους πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη

Τι είπε ο ένας απο τους φερόμενους ως οπαδούς του Άρη για το αιματηρό περιστατικό. Τι αποφάσισαν Εισαγγελέας και Ανακριτής για τους κατηγορούμενους.

του Βαγγέλη Κοκολάου

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι δύο κατά πληροφορίες οπαδοί του Άρη, που κατηγορούνται ότι πυροβολισαν οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη. Μετά την απολογία τους και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως τους επιβλήθηκαν οι όροι της Απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους.

Και οι δύο παραδεχθηκαν ότι βρισκόταν στο σημείο. Ο ένας υποστήριξε οτι δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμους και ο δεύτερος ότι πυροβολισε αφού πανικοβληθηκε κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμου.

Νωρίτερα, στο δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αναφέρθηκαν τα εξής: