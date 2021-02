Δωδεκανήσα

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Πάτμος

Για έξι μήνες θα παραμείνει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το νησί.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε σήμερα το νησί της Πάτμου, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου.

Η απόφαση, ύστερα από αίτημα του δήμου Πάτμου, εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών( πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στο νησί την 1η Φεβρουαρίου.

Η απόφαση ορίζει ότι το νησί της Πάτμου θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες.