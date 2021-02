Δωδεκανήσα

“Λουκέτο” σε ιερό ναό – Αρνητής του κορονοϊού ο ιερέας

Ποια “τιμωρία” επέβαλε ο Μητροπολίτης στον ιερέα.

Eπ’ αόριστον “λουκέτο” στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Κάλυμνο, έβαλε με απόφασή του ο μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας σεβασμιώτατος Παΐσιος, ενώ έπαυσε από τα καθήκοντά του τον ιερέα του ναού για δυο μήνες.

Αφορμή στάθηκε η στάση του ιερέα που καλούσε τους πιστούς να εισέρχονται στην εκκλησία χωρίς μάσκες, αλλά και οι προτροπές του μέσω διαδικτύου κατά της τήρησης των μέτρων του κορονoϊού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης: «Δεν είναι στην πρόθεση μου να κλείνω ναούς και να τιμωρώ κληρικούς, αλλά αναγκάζομαι από τα γεγονότα τα οποία καθημερινώς δημιουργούνται στο χώρο της τοπικής εκκλησίας και προκαλούν τον σκανδαλισμό του ευσεβούς Καλυμνιακού λαού. Ταύτα προς γνώση και συμμόρφωση και άλλων κληρικών που ανθίστανται στους Νόμους της πολιτείας και των δικών μου ταπεινών υποδείξεων»

Μάλιστα ο σεβασμιώτατος Παΐσιος τονίζει απευθυνόμενος προς τον ιερέα του ναού πως: «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ως κληρικός της Ιεράς Μητρόπολεως, δημιουργείς πάμπολλα προβλήματα σε μια εποχή όπου δυστυχώς ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται επί ποδός, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορoνοϊού».