Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίς το πρωί, σε ρεματιά στην περιοχή της Ρογδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 20 πυροσβέστες, που έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν στοιχειωδώς και πάντως χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για περαιτέρω επέκτασή της.

Το έργο των πυροσβεστών καθίσταται δυσχερές λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και της δύσκολης πρόσβασης στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία -μέχρι στιγμής- έχει αποτεφρώσει κυρίως χορτολιβαδική έκταση αλλά και καλλιέργειες.