Ιερέας στην Κάλυμνο: θέλω να κοινωνήσω ασθενείς με κορονοϊό

Προκαλεί εκ νέου ο ιερέας που παύθηκε από τα καθήκοντά του ως αρνητής του κορονοϊού. Η ανάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις.

“Λουκέτο” στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Κάλυμνο, έβαλε με απόφασή του ο μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, ενώ έπαυσε από τα καθήκοντά του τον ιερέα του ναού για δυο μήνες, καθώς καλούσε τους πιστούς να εισέρχονται στην εκκλησία χωρίς μάσκες.

Ο ιερέας, ο οποίος προέτρεπε μέσω διαδικτύου κατά της τήρησης των μέτρων του κορονoϊού, συνεχίζει τις προκλήσεις παρά την παύση του!

Με ανάρτησή του στο Facebook καλεί τη διοίκηση νοσοκομείου να του επιτρέψει την είσοδο στο θάλαμο των ασθενών με COVID για να τους κοινωνήσει. Μάλιστα ζητά να μπει στο χώρο χωρίς θερμομέτρηση, χωρίς μάσκα και χωρίς να υποβληθεί σε τεστ.

"Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να εισέλθω στους θαλάμους covid 19 του Νοσοκομείου Καλύμνου για να κοινωνήσω το Σώμα και Αίμα του Χριστού μας, εις τους ασθενείς αδερφούς μας, εισερχόμενος χωρίς θερμομετρηση, χρήση μάσκας και χωρίς να γίνει τεστ κατά την είσοδο και έξοδο μου από το Νοσοκομείο, για ευνόητους λόγους… Αφού τους κοινωνησω, παρακαλώ προς θέασιν όλων των Ελλήνων, να καταλυσω (φάγω), το υπόλοιπο του Τιμίου Σώματός και Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από το Αγιο Δισκοπότηρο" αναφέρει στο μήνυμά του.